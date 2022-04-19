أعلن نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس تميم الضوي، ارتفاع قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى فلسطين بنسبة 50% خلال 2021، لتسجل 151 مليون دولار في مقابل 101 مليون دولار خلال 2020.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، اليوم، بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في عمان والمجلس التصديري للطباعة والتغليف، تحت عنوان "بعثة تجارية لقطاع الصناعات الغذائية والطباعة والتغليف خلال الفترة من 29- 31 مايو 2022 إلى فلسطين بمشاركة مستوردين من فلسطين وسوريا والعراق وفلسطين".

وأوضح الضوي أن فلسطين تحتل المرتبة الثامنة في قائمة أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال العام الماضي، مستحوذة على 3.7% من إجمالي صادرات القطاع.

وقال إن هناك 293 شركة منتجات غذائية مصرية تصدر إلى السوق الفلسطينية، منوها بوجود 31 شركة تزيد قيمة صادراتها لفلسطين على مليون دولار.

وعن أهم السلع الغذائية المصرية إلى فلسطين خلال العام الماضي، لفت الضوي إلى استحواذ 10 سلع على 70.7% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 106.7 مليون دولار، تأتي على رأسها زيوت الطعام والتي تستحوذ على 11.9% من صادرات القطاع لها بنحو 18مليون دولار، تلاها صادرات البسكويت ومنتجات الحبوب المصنعة مستحوذة على 9.9% بما قيمته 15 مليون دولار، ثم صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن بما قيمته 14 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر من الأجبان إلى فلسطين ما قيمته 11 مليون دولار، ومن دهون نباتية ومرجرين بقيمة 8 ملايين دولار، وبطاطس مصنعة شيبس بقيمة 13 ملايين دولار، وعصائر الفاكهة بقيمة 8 ملايين دولار، والمحضرات الغذائية المتنوعة نحو 2.2 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوان نحو 7 ملايين دولار، وسكر نحو 6.5 مليون دولار، وألبان ومنتجاتها 6.2 مليون دولار.

وسجلت صادرات الشيكولاتة من مصر إلى فلسطين نحو 6 ملايين دولار، وخضار مجمد نحو 5.5 مليون دولار، وزيتون مخلل ومصنع نحو 4.4 مليون دولار، وصادرات بن مصنع نحو 3.7 مليون دولار، وتبغ مصنع نحو 1.7 مليون دولار، وصادرات محضرات خضر نحو 3.4 مليون دولار، وصادرات صلصة طماطم نحو 2.6 مليون دولار، وحساء ومرق نحو 1.5 مليون دولار، وطحينة وحلاوة نحو 1.3 مليون دولار، وحلوى جافة نحو 1.2 مليون دولار، وبطاطس مجمدة نحو 1.2 مليون دولار، ومربى نحو مليون دولار.