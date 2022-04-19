وزير خارجية المجر: لن ندعم عقوبات على النفط والغاز من روسيا

قال وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سبارتو، إن بلاده لن تدعم أي عقوبات على النفط والغاز الروسي، مؤكدا موقف الحكومة المجرية في هذا الصدد، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، صباح الثلاثاء.

وصرح سبارتو، في إفادة صحفية بثها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقب محادثات مع نظيره التركي في أنقرة، اليوم الثلاثاء، أن «شحنات الغاز الروسي تصل إلى المجر دون أي انقطاع».

وكانت المجر واحدة من عدد قليل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي رفضت عقوبات الطاقة ضد موسكو ردًا على الغزو، الذي وصفته روسيا بأنه «عملية عسكرية خاصة».

وأعلنت المجر استعداداها لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، في خلاف مع الاتحاد الأوروبي الذي سعى إلى تشكيل جبهة موحدة في معارضة مطالبة موسكو بالدفع بالعملة الروسية.

وقال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في مؤتمر صحفي انعقد مطلع الشهر الجاري، إن المجر ستدفع مقابل الشحنات بالروبل إذا طلبت موسكو منها ذلك، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوروبا من أنها تخاطر بقطع إمدادات الغاز الروسية، ما لم تدفع بالروبل، مع سعيه للردّ على العقوبات الغربية على غزو موسكو لأوكرانيا.

وتعد روسيا أبرز مصدري الغاز للدول الأوروبية، إذ توفر قرابة 40% من الاحتياجات الأوروبية من الوقود الأزرق، وفي العام 2020 بلغت إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي قرابة 157 مليار متر مكعب.