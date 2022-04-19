مدير أوقاف القدس يحذر من مآلات الاحتلال على المسجد الأقصى

حذر نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس الشيخ ناجح بكيرات، من مآلات وآثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، والوضع العام في القدس المحتلة.

وطالب بكيرات، في بيان اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، بتحرك دولي عاجل للجم الاحتلال، ووضع حد لانتهاكاته المتصاعدة، في محاولة لفرض إجراءات التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى.

ويشهد المسجد الأقصى المبارك منذ ثلاثة أيام اقتحامات للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال، خلال ما يعرف بـ«عيد الفصح». ويتصدى المعتكفون بالأقصى لهذه الاقتحامات وتحويل مسارها.

وأشار بكيرات إلى «رغبة الاحتلال في فرض الثقافة اليهودية بكل أشكالها على المسجد الأقصى ومحيطه، في محاولة تتجاوز حتى الوقائع التهويدية على المسجد»، محذرا في الوقت ذاته من مغبة استمرار الاحتلال في عدوانه على الأقصى.

واقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وأقاموا رقصات وطقوس تلمودية بداخله وفي ساحاته، فيما اندلعت اشتباكات في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن مئات المستوطنين اقتحموا الحرم الإبراهيمي، وأدوا الطقوس التلمودية، بحجة الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، لتأمين اقتحام المستوطنين، وإقامة حواجز عسكرية على مفترقات ومداخل الحرم، وعرقلة حركة المواطنين ووصولهم إليه.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الإبراهيمي، أمس الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً أمام المصلين المسلمين، ومنعتهم من دخوله، ويمتد الإغلاق حتى فجر غد الأربعاء بحجة تأمينه.