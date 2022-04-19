لبنان: المبادرة الكويتية ستكون منطلقا لتعزيز العلاقات أكثر بين الأشقاء

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي، في بيروت أن المبادرة الكويتية ستكون منطلقاً لتعزيز العلاقات أكثر بين الأشقاء.

وقال السفير الكويتي، بعد اللقاء، رداً على سؤال عما إذا كانت الزيارة اليوم الثلاثاء إلى مقر مجلس النواب في عين التينة تعني بأن المبادرة الكويتية قد نجحت: "أكد دولته الحرص على أن المبادرة الكويتية أدت ما أدت إليه من تجاوب وعمل دؤوب من أجل عودة المياه إلى ما كانت عليه فهذه المبادرة ستكون منطلقاً لتعزيز العلاقات أكثر بين الأشقاء".

وأضاف: "وجودي في هذا الصرح أكبر دليل على أن المبادرة قد نجحت، وبالفعل لقد حملني دولة الرئيس رسالة شكر إلى سمو الأمير وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وإلى معالي وزير الخارجية وشكره على المبادرة التي انطلقت من روح الأخوة والحرص على أن لا تكون هناك شائبة في العلاقات ما بين الأشقاء العرب وبالذات بين دول الخليج ولبنان الشقيق".

وأعلن السفير الكويتي أنه نقل إلى بري "رسالة محبة من القيادة والشعب الكويتي وتمنياتهم بأفضل الأماني والأمن والاستقرار والطمأنينة".

وذكر أن بري حمّله "رسالة محبة وشكر وتقدير للقيادة الكويتية والشعب الكويتي متمنياً أن تستمر العلاقات الأخوية بين الكويت وبين البلدين الشقيقين على وتيرتها من المحبة والحرص المتبادل لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين".

كان السفير االكويتي قد عاد إلى مركز عمله في بيروت، في الثامن من الشهر الحالي بعد غياب دام أكثر من خمسة أشهر على خلفية أزمة سياسية بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج يعد تصريحات لوزير الإعلام السابق جورج قرداحي أدلى بها لمحطة "الجزيرة اونلاين" قبل تسلمه مقاليد الوزارة، وبثت في 25 أكتوبر الماضي، قال فيها إن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم وأن الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقف.

وزار وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح لبنان في يناير الماضي في مبادرة لإعادة بناء الثقة مع لبنان، وحمل ثلاث رسائل تتعلق بالتضامن مع الشعب اللبناني ودعوة لبنان لعدم التدخل بشؤون الدول العربية وإيفاء لبنان بالتزاماته الدولية.