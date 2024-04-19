كولر: مازيمبي فريق قوي ولكننا مستعدون لتقديم مباراة كبيرة

شدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي على صعوبة مواجهة الفريق أمام تي بي مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا في الوقت ذاته لجاهزية الأهلي لهذه المواجهة.

الأهلي يحل ضيفًا على مازيمبي في الثالثة عصر بعد غدٍ، السبت، على ملعب الفريق الكونغولي في لوبومباشي، ضمن منافسات الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مارسيل كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «نعرف أن هذه مباراة في قبل النهائي والفريقان يسعيان لبلوغ النهائي، طبيعي أن الفريق الذي يصل لهذا الدور هو فريق قوي، ولكننا مستعدون جيدًا للمباراة».

وأضاف: «نعلم الظروف التي ستصاحب المباراة من ملعب نجيل صناعي وقرب المدرجات من الملعب والأجواء الصعبة ولكن اللاعبون يعلمون كل تلك الأمور جيدًا ومستعدون بشكل كبير وهدفنا تقديم مباراة قوية والخروج بنتيجة إيجابية تريحنا في مباراة العودة».

وتابع: «خسرنا المباراة الأخيرة في الدوري، ولكن هذا لا يعني أننا بشكل تلقائي سنخسر أو نقدم مباراة سيئة في دوري الأبطال، نعلم أن المنافس قوي جدًا، ولكننا كذلك مستعدون بشكل كبير جدًا وسنثبت ذلك خلال المباراة».

وأوضح: «لدي قاعدة أساسية وهي أن المباراة المقبلة هي أهم مباراة، لا نفكر في المباراة التي مضت ولا المباريات المقبلة، فقط المباراة القادمة هي الأهم وهذا ما أقوله للاعبين، وفي الفترة الحالية أهم مباراة هي مواجهة الغد، تحدثنا عن المباراة واستعدينا بشكل جيد، واليوم سنعقد محاضرة مع اللاعبين أيضًا للحديث عن المواجهة».

وواصل: «تغيير اللاعبين عن الموسم الماضي لا يهم، الأهلي يبقى هو الأهلي، أي لاعب يرتدي قميص النادي يمثل الأهلي وأنا أثق في جميع اللاعبين، كما أننا اكتسبنا خبرات من الموسم الماضي وشعرنا بالوصول للنهائي ونريد تكرار هذا الشعور في الموسم الحالي أيضًا».

وأتم: «بيرسي تاو غاب لفترة بسبب الإصابات ولكنه عاد وتمرن معنا مرتين وسنبدأ الدفع به في المباريات وسنرى غدًا الوقت الذي نمنحه له».

ويخوض الفريق مرانه الختامي على ملعب تي بي مازيمبي الذي يستضيف اللقاء، عصر اليوم، الجمعة، ومن المقرر السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور الربع الساعة الأولى من المران وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.