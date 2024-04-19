الجيش الإيراني يؤكد عدم وقوع أي أضرار أو حوادث في أصفهان

أكد الجيش الإيراني اليوم الجمعة أن أصوات الانفجار التي دوت في مدينة أصفهان ناتجة عن تصدي الدفاع الجوي "لجسم مشبوه".

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن القائد العسكري للجيش الإيراني في محافظة أصفهان العميد سياوش ميهن دوست قوله: "هذا الصوت نتج عن تصدي الدفاع الجوي في أصفهان لجسم مشبوه، ولم تقع أضرار أو أي حادث".

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي إنفجارات وحرائق قرب مطار أصفهان جنوبي طهران وقاعدة هشتم شكاري الجوية التابعة للجيش الإيراني.

وأفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية بأن مسؤولا أمريكيا أكد لها أن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران. ولم يتمكن المسؤول من تأكيد ما إذا كان تم أيضا قصف مواقع سورية وعراقية خلال الهجوم.

وقال المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت عدة مسيرات صغيرة بنجاح.