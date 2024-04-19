إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت إسرائيل، اليوم الجمعة، إنها كثفت جهودها لتزويد سكان قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية.

وأعلن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية المسئول عن الاتصالات مع الفلسطينيين والمساعدات الإنسانية، اليوم الجمعة، أن 276 شاحنة تحمل مواد غذائية وأدوية دخلت إلى القطاع الساحلي المحاصر أمس الخميس.

وقال المكتب إنه في نفس اليوم، تم أيضا إسقاط 144 بالة طعام من الجو.

وأضاف أن 700 شاحنة أخرى اجتازت إجراءات التفتيش الأمني وكانت تنتظر خلف نقطة التفتيش في معبر كرم أبو سالم في قطاع غزة لتتولى منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة توزيع إمدادات الإغاثة.

وقد قامت ما مجموعه 100 شاحنة بإيصال مساعدات إلى شمال قطاع غزة، حيث تقول منظمات الإغاثة إن الحاجة إليها ماسة. ولم تمر سوى ست شاحنات عبر معبر جديد شمال قطاع غزة.

وبحسب معلومات واردة من مصادر أمنية إسرائيلية، فإن المعبر غير مناسب لوسائل النقل الكبيرة.

وأكدت منظمات إغاثة حدوث تحسينات طفيفة، لكنها أضافت أنه مع ذلك لا يزال عدد قليل جدا من الشاحنات يصل إلى قطاع غزة، كما أن القتال المستمر لم يسمح بتوزيع آمن وشامل للمساعدات.