قال الإعلامي عمرو أديب، إن اجتماع مسئولي شركة بلبن مع الجهات المختصة بخصوص أزمة إغلاق فروع الشركة، يتضمن فتح كل الملفات التي تخص الشركة بما في ذلك استثماراتها.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت،أن التطورات في هذا الملف تؤكد حرص الدولة على متابعة التراخيص وحل المشكلات بما يضمن مواصلة العمل.

وأوضح أديب، أن الدولة حريصة على متابعة الاشتراطات بما في ذلك التراخيص اللازمة.

ولفت إلى أن الشركة يمكنها تقليل عدد فروعها مقابل زيادة الاهتمام بالصحة والجودة، موضحًا أن هذا الأمر لا يقتصر على بلبن لكن يجب على جميع العلامات التجارية الاخرى.

وشدد على أن ما حدث هو دق ناقوس خطر ووقفة مع أصحاب المطاعم في إطار ضرورة الاهتمام بالجودة والالتزام بالمعايير والاشتراطات بشكل كامل.

وبدأت أزمة بلبن بعد إغلاق جميع فروعها البالغ عددها 110، إلى جانب المصانع والمنشآت التابعة لها، ووجهت الشركة رسالة استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي لمعالجة الأزمة.

وقالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنها شنت حملة رقابية خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، مستهدفة سلاسل الإمداد للمنتجات الغذائية بمحافظات الجمهورية، وبشكل خاص في محلات "كرم الشام" و"بلبن"، و"عم شلتت وكنافة وبسبوسة"، التي كانت محل شكاوى متعددة من المواطنين.

وأسفرت الجولات الميدانية عن زيارة أكثر من 47 منشأة غذائية، وتم خلالها التأكد من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء، وشروط التخزين والنظافة العامة، كما تم رصد مخالفات خطيرة تتعلق بتخزين الغذاء بشكل غير آمن، واستخدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة.

واتخذت الهيئة إجراءات فورية تضمنت إغلاق عدد من المنشآت المخالفة بشكل مؤقت لحين تصحيح أوضاعها، ومصادرة الكميات غير الصالحة وإعدامها، إلى جانب توجيه إنذارات رسمية لأصحاب المنشآت المخالفة بضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الصحية المعتمدة.

وفي تطور لاحق اليوم، أعلنت شركة "بلبن"حدوث انفراجة حول أزمة إغلاق فروعهاً في البلاد، ووجهت الشركة في بيان رسمي، الشكر إلى الرئيس السيسي، مؤكدة أنها تلقت استجابة سريعة وتدخلاً مباشرًا من الرئيس، ودعوة لعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، للالتزام الكامل بمعايير السلامة والعمل داخل السوق المصري.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة والسكان عقد اجتماع بين نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، مع رئيس هيئة سلامة الغذاء، وأحد مالكي العلامة التجارية بلبن، وذلك لعرض الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها.

ووجه وزير الصحة، باستئناف نشاط جميع أفرع سلاسل المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المعلنة.

عُقد الاجتماع في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزير الصحة والسكان، أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، أكد على سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بالتعامل مع ما يثار من موضوعات تهم الرأي العام المصري، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حفاظاً على صحة المواطنين.

وأضاف أن الوزير أكد استمرار الحملات الرقابية التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، على منشآت تداول المنتجات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، في الأغذية المتداولة، حفاظا على الصحة العامة.

وتابع الوزير أن الاجتماع بحث جميع الإجراءات والشروط التي تحتاج إلى التدقيق والتصحيح من المخالفين، حيث وجه الدكتور خالد عبدالغفار، باستئناف نشاط جميع أفرع سلاسل المنشأت الغذائية التي تم إغلاقها فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المعلنة من قبل هيئة سلامة الغذاء والاشتراطات الاخرى مع الجهات الأخرى ذات الصلة.