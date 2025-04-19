مقتل 143 شخصا جراء حادث حريق اندلع بقارب في الكونغو الديمقراطية

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لقي ما لا يقل عن 143 شخصا حتفهم في حادث قارب في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكانت السلطات المحلية والشرطة قد أفادت في البداية بوقوع 50 حالة وفاة، لكن عدد الضحايا ارتفع بشكل كبير بحلول اليوم السبت.

وقع الحادث يوم الثلاثاء على نهر الكونغو .

وبحسب تقارير متطابقة في وسائل الإعلام المحلية، فقد كان القارب يحمل نحو 400 شخص عندما اندلع فيه حريق وانقلب بالقرب من مدينة مبانداكا.

ويُعتقد أن سبب الحريق كان الطهي على متن القارب، حيث اشتعل الوقود المخزن في مكان قريب، مما أدى إلى انفجاره.

وتتكرر الحوادث المميتة في قطاع النقل النهري بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويُعزى ذلك في الغالب إلى الاكتظاظ الشديد على متن القوارب وغياب فحوصات السلامة الكافية.

ويُعد النقل النهري وسيلة حيوية لسكان البلاد، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من ضعف البنية التحتية.





