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انتصر فريق مانشستر سيتي أمام إيفرتون بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي على ملعب "جوديسون بارك" لحساب الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستمر التعادل السلبي مسيطر حتى جاءت الدقيقة 84 والتي شهدت الهدف الأول لمانشستر سيتي بعد كرة عرضية من ماتيوس نونيز وقابلها أورايلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتسكن شباك إيفرتون.

وفي الدقيقة 90+2 أحرز ماتيو كوفاتشيتش الهدف الثاني لمانشستر سيتي، ليؤمن النقاط الثلاث لكتيبة جوارديولا.

وبهذه النتيجة (2-0)، يواصل مان سيتي مشواره نحو حجز مقعدا في دوري أبطال أوروبا، حيث رفع رصيده 58 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.

وشهدت هذه المباراة مشاركة عمر مرموش منذ البداية ولم يخرج طوال الـ90 دقيقة.