فرنسا: لا بد من السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنه لا بد من السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.



وأشار للمتحدث باسم الوزارة كريستوف لوموان في مؤتمر صحفي، إلى أن فرنسا تدعو منذ أشهر طويلة للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون معوقات، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".



وأضاف أن "فرنسا دعت أيضا لضمان وقف إطلاق النار في غزة، وأنها أدانت استئناف الجيش الإسرائيلي الهجمات على غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار".



وأكد أن إسرائيل ملزمة بالسماح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، وعدم استهداف طواقم الإغاثة الذين يقومون بإيصال تلك المساعدات.



إلى ذلك، استشهد عدد من الفلسطينيين، وجرح آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مدينتي خان يونس وغزة.



وأفادت وكالة "وفا"، بأن 5 أشخاص استشهدوا، وجرح العشرات، جراء استهدف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس.

كما استشهد 4 أشخاص، بينهم طفلان، وفتاة، وأصيب آخرون، جراء قصف خيمة أخرى تؤوي نازحين في المنطقة ذاتها.



واستشهد شخص، وأصيب 20 آخرون، بينهم 15 طفلًا، بعضهم وصفت إصاباتهم بالخطيرة، في قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلًا في المخيم الغربي بخان يونس.

وفي مدينة غزة، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من الأشخاص في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمالا، واستشهد على إثرها 4 منهم، نقلوا جميعا إلى المستشفى الإندونيسي.

واستشهد عدد من الأشخاص، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال خيمة في شارع أبو حصيرة غربا.