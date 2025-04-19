القسام: أوقعنا قوة إسرائيلية في كمين محكم بمدينة غزة

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذ كمين ضد قوة إسرائيلية في مدينة غزة.

وقالت القسام عبر حسابها على منصة تليجرام، مساء السبت، إن مقاتليها تمكنوا من تنفيذ كمين مركب ضد قوة إسرائيلية متوغلة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل أحد جنوده في معارك غزة، هو الأول منذ استئناف الحرب على القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن رقيب أول قتل وأصيب عنصر آخر من اللواء الشمالي في فرقة غزة بجروح خطيرة.

وبحسب البيان، أصيب ضابط ومسعف عسكري من الكتيبة 414 في حرس الحدود بجروح خطيرة خلال اشتباكات شمال قطاع غزة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه أجلى المصابين لتلقي العلاج في المستشفى، وتم إخطار ذويهم.

وسبق ذلك حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين، بعضهم بجروح حرجة جراء استهداف مركبة مدرعة في حي التفاح شرقي غزة.

وأضافت أن معارك ضارية تجري بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في مواقع مختلفة بشمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يشن هجمات واسعة على مناطق بشمال القطاع.