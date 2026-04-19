قطر تقدم الدعم الفني للقطاع المالي السوري

أعلن صندوق قطر للتنمية اليوم الأحد، تقديم دعم فني وإجراء تقييم شامل وأساسي لتحديد الفجوات الهيكلية والتنظيمية والمؤسسية والعملية في القطاع المالي في سوريا، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية في قطر.

وأوضح الصندوق في منشور على منصة إكس، أن هذا الإعلان الذي جرى بحضور وزير المالية السوري محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية وبمشاركة ممثل الخزانة الأمريكية، تم على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل 2026، في مدينة واشنطن في الولايات المتحدة

وذكر الصندوق أن هذا التعاون يهدف إلى المساهمة في تطوير خارطة طريق للإصلاح، تتسم بالتسلسل والوضوح وقابلية التنفيذ، إضافةً إلى تحفيز الأطراف المحلية والدولية لدعم جهود التنفيذ.