سلطات الضالع اليمنية: إصابة مسئول في هجوم على مبنى المحافظة

أدانت قيادة السلطة في محافظة الضالع، جنوبي اليمن، اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف مبنى ديوان المحافظة، والذي نفذه مسلحون، ما أسفر عن إصابة مدير مكتب الثقافة، على محسن سنان.

ووصفت قيادة المحافظة في بيان لها، الهجوم بأنه "اعتداء آثم وخطير، ويمثل تصعيدا يهدد الأمن والاستقرار في المحافظة، ويعكس نهجا يهدف إلى عرقلة الجهود التي تبذلها قيادة المحافظة لتحسين الأوضاع الخدمية والتنموية ومكافحة الفساد".

وأشار البيان إلى أن محافظ الضالع، وجه القوات الأمنية والعسكرية إلى ضبط النفس وعدم الاشتباك، حرصا على تجنب سقوط ضحايا في المنطقة المكتظة بالسكان، رغم انتشار المسلحين وتمركزهم في مواقع مرتفعة محيطة بمبنى المحافظة.

وأضاف أن هذا الموقف "أظهر بوضوح الأطراف التي تسعى لنشر الفوضي وسفك الدماء"، مؤكدًا أن السلطات تمتلك القدرة على التعامل مع مثل هذه التهديدات لكنها اختارت تغليب مصلحة المواطنين".

وأكدت السلطة المحلية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة وضمان أمن المواطنين، متوعدة بملاحقة المتورطين في الهجوم وتقديمهم للعدالة.

وشددت على أن "لا سلطة إلا سلطة النظام والقانون".

وفي وقت سابق اليوم، استهدف مسلحون مبنى السلطة المحلية في الضالع، أثناء تواجد المحافظ بداخله، وسط نذير توتر بين السلطات الرسمية وجماعات مسلحة تتهمها الحكومة "بالخروج عن القانون وعرقلة الإصلاحات".