الرئيس الأرجنتيني يزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو

وصل الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، اليوم الأحد، إلى إسرائيل، بحسب القناة 14 الإسرائيلية.

ويُعرف ميلي، بمواقفه المؤيدة لإسرائيل، ومن المقرر أن تستمر زيارته حتى يوم الثلاثاء، وفق جدول مزدحم بالفعاليات.

وبعد أن زار حائط البراق (المبكى) والبر الغربي للقدس، التقى الرئيس الأرجنتيني برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي رحب به قائلًا: "مرحبًا بك في إسرائيل، صديقي رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، صديق كبير لتل أبيب، إسرائيل والأرجنتين تقفان معًا، أقوى من أي وقت مضى"، وفق زعمه.

ومن المقرر أن يوقع ميلي، في وقت لاحق من اليوم، على عدد من الاتفاقيات.

كما تتضمن الزيارة مشاركته في البروفة العامة لمراسم ما يُسمى بـ"يوم الاستقلال"، وحضوره حفل منحه دكتوراه فخرية من جامعة بار إيلان.

كما سيلتقي في لقاء جانبي مع عائلات أسرى تم الإفراج عنهم، فضلًا عن اجتماع مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج.