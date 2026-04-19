الأحد 19 أبريل 2026 8:39 ص القاهرة
قد يعجبك أيضا

البحرين ترحب بإدانة منظمة الملاحة العالمية إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران

أ ش أ
نشر في: الأحد 19 أبريل 2026 - 8:10 ص | آخر تحديث: الأحد 19 أبريل 2026 - 8:10 ص

رحبت مملكة البحرين بقرار منظمة الملاحة العالمية الذي أدان إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران وتهديدها للسفن واعتداءاتها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتهديداتها بزرع الألغام وفرض رسوم على السفن في المضيق.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في إعداد هذا القرار الذي أكد على حق المرور العابر في المضيق.

وجددت دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي إلى مواصلة التعاون والتنسيق لصون حرية الملاحة الدولية، ومنع أي انتهاكات مستقبلية لها، باعتبارها ركيزة أساسية للسلم والأمن الدوليين.

 


قد يعجبك أيضا

