العالم لا تنتهي أحداثه، فهو دائما في صراعات وهزات كبرى، بين تغيرات في القوى وائتلافات جديدة، أو تحالفات، وهزات تصيب بعض الحكومات، وفي الساعات الأخيرة أصابت الحكومة النمساوية هزة أدت لتقرير إقامة انتخابات مبكرة.

* ماذا يحدث في النمسا؟

قرر المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، أمس السبت، عن إجراء انتخابات مبكرة.

* ماذا سبق إعلان كورتس عن إجراء الانتخابات؟

تقدم الزعيم اليميني الشعبوي "هاينتس كريستيان شتراخه"، ونائب كورتس باستقالته.

* لماذا استقال هاينتس من منصبه؟

تقدم نائب المستشار النمساوي باستقالته بعد إجباره عليها، نتيجة لفيديو نشرته الصحافة الألمانية عن هاينتس يحوي اتهامات باستغلال السلطة.

* ماذا جاء في الفيديو الذي تسبب في إقالة نائب المستشار النمساوي؟

ظهر هاينتس كريستيان، في الفيديو وهو يعرض على ما يبدو إرساء عقود حكومية على سيدة أعمال تدعى أنها ابنة أخ رجل أعمال روسي كبير مقابل دعم مالي.

* متى تم تصوير الفيديو؟

تم التقاط الفيديو خلال أمسية في إيبيزا الإسبانية في عام 2017.

* من هو هاينتس كريستيان شتراخه؟

سياسي نمساوي من مواليد مدينة فيينا، في الثاني عشر من يونيو 1969.

* ما هو تاريخه السياسي؟

- عضو البرلمان الإقليمي في فيينا من 1996 وحتى 2006.

-عضو المجلس الوطني للنمسا في 30 أكتوبر 2006.

ترشح للانتخابات التشريعية النمساوية في 2013، وفي 2017، وهو عضو في حزب الحرية النمساوي.