مسؤول عراقي ينفي إحراق داعش للحاصلات الزراعية في النجف

نفى قائم مقام قضاء "المناذرة" بمحافظة النجف العراقية عبدالكريم جودي رفيش، اليوم الأحد، تقارير إخبارية أفادت بتبني تنظيم "داعش" الإرهابي حرق المحاصيل الزراعية في المحافظة - الواقعة جنوب غرب العاصمة (بغداد).

وقال عبد الكريم ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية الإخبارية ـ إن المزارعين يقومون بعملية الإحراق عقب انتهاء موسم جني القمح والشعير من أجل حرثها وتهيئتها لزراعة محصول "الشلب " وهو أحد أنواع الأرز، داعيا المزارعين لدى قيامهنم بذلك بإبلاغ فرق الدفاع المدني لتلافي وقوع الأضرار في الأراضي الزراعية المجاورة لها.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه مديرية الدفاع المدني عن احتراق نحو 136 "دونما " من محصولي الحنطة والشعير في حرائق المناطق الزراعية بعدد من المحافظات العراقية.

يشار إلى أن الحرائق طالت مساحات واسعة من الحقول، مما أسفر عن وقوع خسائر مادية كبيرة.