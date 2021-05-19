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مقدونيا الشمالية تطرد دبلوماسيا روسيا

علم مقدونيا الشمالية
علم مقدونيا الشمالية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 19 مايو 2021 - 3:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 مايو 2021 - 3:48 ص

أصدرت وزارة الخارجية في جمهورية مقدونيا الشمالية، أمرا بطرد دبلوماسي روسي، دون ذكر الأسباب التي تقف وراء القرار.
وقالت الخارجية في بيان لها أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الثلاثاء، إنها استدعت السفير الروسي ، لإبلاغه بالقرار المتعلق بأحد كبار الدبلوماسيين في سفارته.
وقالت الوزارة إن الدبلوماسي، الذي لم يتم الكشف عن رتبته وهويته، تم منحه سبعة أيام لمغادرة البلاد.. لافتة في الوقت ذاته إلى أن القرار يتوافق مع المادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، لكنها لم تقدم أي تفسير إضافي لقرارها.

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