عرض «إسكندرية 2080» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

قدم فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم الثلاثاء، عرضا مسرحيا بعنوان" اسكندرية ٢٠٨٠" لفرقة قصر ثقافة الشاطبي، وذلك على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بغرب الإسكندرية.

العرض المسرحي "اسكندرية ٢٠٨٠" تأليف إسلام السنباطي، ديكور وأزياء دكتور أحمد بركات، إضاءة إبراهيم الفرن ، فيديو مابينج محمد الماموني، تأليف موسيقي وألحان سيموا صيام ، كيروجراف سمير نصري ، مخرج مساعد حبيبة إبراهيم ، مدير خشبه مسرح منتصر محمد ، فكرة وإخراج محمود جمال.

تم تقديم العرض وفق إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال الالتزام بنسبة الحضور المقررة (٥٠٪؜)، و عدم السماح بدخول الجمهور دون ارتداء الكمامة والالتزام بها أثناء العرض، والدخول من بوابات التعقيم ، وقياس درجات الحرارة ، مع تباعد المقاعد.