منع مظاهرتين كبيرتين ضد قيود كورونا في برلين

منعت سلطات التجمع في ألمانيا مظاهرتين كبيرتين مناوئتين لقيود مكافحة كورونا، بمشاركة 16 ألف شخص في كل مظاهرة، وكان من المقرر تنظيمهما يومي العطلة الأسبوعية القادمين.

وقال متحدث باسم الشرطة مساء اليوم الأربعاء إن قرار الحظر استند " في المقام الأول إلى قانون الحماية من العدوى الوضع المتوقع للتجمع".

وأوضحت متحدثة أن المنع يسري على مظاهرة مقررة يوم السبت المقبل، تزامنا مع عيد العنصرة، تحت شعار " عيد العنصرة في برلين"، حيث كان يعتزم المتظاهرون التوجه من الجهات الأربع إلى ساحة "النجمة الكبيرة" ومن شارع 17 يونيو في قلب العاصمة، كما يسري الحظر أيضا على مظاهرة تحمل نفس الشعار وبنفس عدد المشاركين كان مقررا أن تنطلق يوم الأحد المقبل عند محطة السكك الحديدية.

كما صدر قرار بحظر ثلاث مسيرات احتجاج أخرى في برلين خلال عيد العنصرة منها مسيرتان تحملان نفس الشعار "عيد العنصرة في برلين" إحداهما بمشاركة 600 شخص وكان مقررا تنظيمها في ساحة الكسندر والأخرى بمشاركة 1000 شخص في ميدان بوتسدام فضلا عن مظاهرة ثالثة في وقت لاحق بمشاركة 500 شخص قبالة بوابة براندنبورج.