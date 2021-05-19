الشرطة الأسترالية: اتهام 3 أشخاص بالتورط في جلب نصف طن من الكوكايين من بريطانيا

قالت الشرطة الأسترالية اليوم الأربعاء إنه تم توجيه اتهامات إلى ثلاثة أشخاص في إطار تحقيق في جلب نصف طن من الكوكايين من بريطانيا.

وذكرت شرطة نيو ساوث ويلز فى بيان اليوم أنه تم العثور على حوالى 514 كيلوجراما من المسحوق الأبيض، مخبأة فى شحنة صناديق معدات وصلت إلى سيدني قادمة من بريطانيا يوم السبت.

وتقدر القيمة المحتملة للمسحوق بـ 154 مليون دولار أسترالي (120 مليون دولار أمريكي).

واتٌهمت امرأة /33 عاما/ من كولاروي في شمال سيدني بتوريد كمية كبيرة من المخدرات واستخدام سلاح هجومي لمنع اعتقالها.

وذكرت شرطة نيو ساوث ويلز أن رجلا / 26 عاما/ من دي هواي في نورث بيتشز بمدينة سيدني، ورجلا / 28 عاما/ من مينتو فى جنوب غرب سيدني اتهما بتوريد كميات كبيرة من المخدرات لأغراض تجارية.