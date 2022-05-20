شباب ورياضة الأقصر تحتفل بيوم اليتيم





نظمت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر احتفال بيوم اليتيم تحت شعار "لست وحدك نحن معك" ، وذلك بالصالة المغطاة بنادي المدينة المنورة.



شارك فؤ الحفل عدد من الأطفال الأيتام بمراكز الشباب والأندية الرياضية التابعة للمديرية، وشباب مراكز شباب مصر.



وبدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم عدد من الفقرات الفنية شملت عرض من فرقة الفنون الشعبية التابعة لمركز شباب طيبة العوامية وفقرة الرسم على الوجه، بالإضافة للألعاب المتعددة التي ساعدت في رسم البهجة و للأطفال.



وأكد صلاح رشوان، مدير عام المديرية، أن الدولة تحرص على تقديم الرعاية الدائمة والكاملة للنشء والشباب، كما عبر عن بالغ سعادته بالمشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم، في هذا المهرجاني الفني والرياضي والترفيهي، مشيراً إلى أن مديرية الشباب والرياضة تنفذ العديد من البرامج للأطفال الأيتام.



وفي نهاية الحفل تم توزيع هدايا تذكارية للايتام المشاركين في الحفل وتم تكريم عدد من الشباب المشاركين في كيان مراكز شباب مصر.