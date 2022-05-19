محافظ القاهرة يتفقد الأعمال الجارية بمحاور العاصمة





أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية للعاصمة، لتفقد عدد من المحاور الجديدة التى تنفذها الدولة، وأكد أن هذه الأعمال تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة، لربط محاور جنوب وشرق القاهرة، تحقيقاً للسيولة المرورية بالعاصمة التى ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.



وبدأ عبدالعال، جولته بتفقد الأعمال الجارية بمحور الحضارات الجديد الذى يربط المقطم والأسمرات بمنطقة متحف الحضارة، ومحور سميرة موسى الذى يربط أرض المعارض والعاشر بمنطقة التجمع، موضحا أنه ضمن أعمال تطوير منطقة كورنيش المقطم التى ستوفر بعد انتهائها ممشى جديدا يعد متنفسا لسكان القاهرة للتمتع برؤيتها من هذا الارتفاع.



ورافق المحافظ، خلال جولته التفقدية، جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.