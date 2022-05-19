الكرملين: أوروبا تحتاج خط الغاز نورد ستريم 2 بعكس تصريحات المسؤولين

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه «في الظروف الحالية لا توجد أي آمال بإطلاق مشروع خط الغاز «نورد ستريم 2».



وبحسب ما نشرته وكالة «نوفوستي» الروسية، قال بيسكوف للصحفيين: «سيكون من التهور والعبث أن نعلق أي آمال على إطلاق المشروع في الوقت الراهن، نظرا إلى الموقف قصير النظر لشركائنا في هذا المشروع، أولا وقبل كل شيء، موقف ألمانيا».



وأضاف: «البنية التحتية لهذا المشروع جاهزة، وتقع في قاع البحر لبعض الوقت في حالة صالحة للعمل، وسيكون هذا هو المشروع الذي ستحتاجه أوروبا، مهما صرح المسؤولون، وبعد ذلك سنرى، الآن لا يوجد أمل».



هذا وكانت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، قد صرحت في وقت سابق، أن «مشروع التيار الشمالي 2 ميت بحكم الواقع»، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وأشارت المتحدثة إلى استقرار إمدادات الغاز إلى ألمانيا، مضيفة أن منشآت تخزين الغاز تمتلئ باستمرار، ويبلغ معدل الملء حاليا 38.6%.