أمريكا وكوريا الجنوبية تجددان التزامهما المشترك بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

جددت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التزامهما المشترك بالسعي إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان والنائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية تشو هيون-دونج لمناقشة قوة التحالف الثنائي والفرص المتاحة لتعميق الشراكة الثنائية عبر مجموعة واسعة من المجالات العالمية.

وهنأت نائبة وزير الخارجية الأمريكي تشو هيون-دونج على تعيينه في منصب النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي وأكدت رغبتها في العمل عن كثب لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك أزمة المناخ ومكافحة كورونا ومرونة سلسلة التوريد والأمن الاقتصادي.

وأكدت شيرمان أهمية العمل الموحد لمحاسبة روسيا على تدخلها غير المبرر ضد أوكرانيا.

كما أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي التزامها بتوثيق التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان لتعزيز السلام والازدهار والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.