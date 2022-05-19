عضوة في الكنيست تستقيل احتجاجا على مقتل شيرين أبو عاقلة: طريقة مشينة تجاه المجتمع العربي

أعلنت النائبة غيداء ريناوي-زعبي من «حزب ميرتس»، استقالتها من الكنيست وإنهاء عضويتها في الائتلاف الحكومي؛ احتجاجا على ممارسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ومقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، قالت «زعبي» في بيان لها، إنها «دخلت عالم السياسة، من منطلق الإحساس بالرسالة والمسؤولية تجاه المجتمع العربي الذي تمثله».

وأضافت: «قبل حوالي عام، انضممت إلى الائتلاف آملة به وعملت بجد من أجل نجاحه، وباقتناع تام بأن الشراكة اليهودية العربية في مثل هذا الائتلاف، يمكن أن تكون بديلاً حكوميًا حقيقيًا وأن بإمكانها أن تؤدي إلى مرحلة جديدة للمساواة والاحترام للمجتمع العربي».

وتابعت: «للأسف الشديد، وفي الأشهر الأخيرة وبسبب اعتبارات سياسية ضيقة، فضل قادة التحالف الحفاظ على جانبه اليميني وتعزيزه، آثر قادة الحكومة مرارًا وتكرارًا اتخاذ مواقف متشددة ويمينية بشأن القضايا الأساسية ذات الأهمية للمجتمع العربي بأسره، الأقصى وقبة الصخرة، الشيخ جراح، الاستيطان والاحتلال، هدم المنازل ومصادرة الأراضي في النقب وطبعا قانون المواطنة».

واستطردت: «بالإضافة إلى ذلك، لاقيت الاستخفاف التام من قبل الائتلاف الحكومي، تجاه الاحتياجات الحقيقية للبلدات العربية، خاصة بمجالات تطوير السلطات المحلية، وقضايا الإسكان، والتوظيف والتعليم».

واستكملت: «كان الشهر الماضي، شهر رمضان المبارك، لا يطاق. وكانت المشاهد التي أتت من مسجد الأقصى لرجال شرطة يتعاملون بعنف غير مبرر تجاه الحشود من المصلين، وتشييع جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مشاهد غير محتملة، حتى وصلت إلى نتيجة حتمية واحدة، لم يعد بإمكاني دعم وجود تحالف يضيق بهذه الطريقة المشينة تجاه المجتمع العربي الذي أتيت منه».

واختتمت: «لقد آمنت ولا زلت أؤمن بالشراكة اليهودية العربية في جميع مجالات الحياة، الأكاديمية والتطوير الاقتصادي وكذلك في السياسة، لكنني كنت وما زلت أعتقد أن الشراكة الحقيقية بين العرب واليهود، يجب أن تأتي من مكان قائم على المساواة، بدون غطرسة وبدون تعالي وخاصة بدون (عاملين لكم معروفية)، وفي ضوء ما أشرت إليه أعلاه، أعلن سحب ترشيحي لأي تعيين مستقبلي، وإنهاء عضويتي في الائتلاف».