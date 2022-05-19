رئيس الوزراء التايلاندي: نسعى لتعزيز السياحة الطبية في عهد ما بعد كورونا

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قال رئيس الوزراء التايلاندي برايوث تشان أوشا، إن تايلاند تسعى لجذب مزيد من السائحين الأجانب في فترة ما بعد جائحة كورونا من خلال الترويج لنفسها كمركز للسياحة الطبية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن قوة المهام المعنية بمكافحة فيروس كورونا التي يترأسها برايوث سوف تدرس غدا الجمعة طلبات إعادة فتح الحانات وأماكن الترفيه الليلية المغلقة منذ أكثر من عام في ظل تعافي قطاع السياحة.

وقال برايوث، في مؤتمر صحفي: "تايلاند أثبتت كفاءة في التعامل مع جائحة كورونا".

وأضاف: "سوف نستخدم ذلك في تعزيز السياحة الطبية والعلاج لجذب السائحين الأجانب بعد جائحة كورونا".

وتتوقع تايلاند ارتفاع أعداد السائحين بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى مليون شهريا ابتداء من شهر أكتوبر المقبل مع إلغاء معظم القيود المفروضة على السفر بسبب كورونا.

ولكن في ظل انخفاض حالات الإصابة والوفيات، قال المتحدث باسم الحكومة ثاناكورن وانجبونكونجشانا اليوم الخميس، إن برايوث تعهد بإلغاء القيود المتبقية لتعزيز الأنشطة الاقتصادية.