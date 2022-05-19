سول: رصد مؤشرات على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا على الرغم من تفشي كورونا

أعلنت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، عن رصد مؤشرات على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا على الرغم من تفشي فيروس كورونا.

وكان موقع "إيركرافت سبوتس" الأمريكي لرصد حركة الطيران، أفاد اليوم الخميس، بأن الجيش الأمريكي أرسل طائرة استطلاع باتجاه بحر الشرق، وسط مخاوف بشأن احتمال إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

وفي اليوم السابق، قال كيم تاي هيو، النائب الأول لرئيس مكتب الأمن القومي الرئاسي في كوريا الجنوبية، إن استعدادات كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات تبدو "وشيكة"، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء.

وكانت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، ذكرت أمس أن كوريا الشمالية تستعد على ما يبدو لاختبار صاروخ باليستي عابر للقارات في غضون 48 إلى 96 ساعة المقبلة، وفقا لمسؤول أمريكي مطلع على أحدث تقييم استخباراتي.

وقال المسؤول: "الأشياء التي لاحظناها في الماضي للإطلاق هي الأشياء التي نلاحظها الآن".

ويقع موقع الإطلاق تحت مراقبة الأقمار الاصطناعية بالقرب من بيونج يانج، وفقا لـ"سي إن إن".