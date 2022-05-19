حاكم لوهانسك: مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات في هجوم على سيفيرودونيتسك

ذكر مسؤولون أوكرانيون أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 40 آخرين بنيران المدفعية الروسية في مدينة سيفيرودونيتسك المتنازع عليها شرقي أوكرانيا.



وقال سيرهي هايداي، حاكم منطقة لوهانسك عبر تطبيق تليجرام أن الروس استهدفوا مبان سكنية.



ويهاجم الجيش الروسي وانفصاليو لوهانسك المتحالفون معه مدينة سيفيرودونيتسك من جوانب عدة.



ويصعب الحصول على حصيلة القتلى والجرحى في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر. ونادرا ما يعلق الجانبان على سقوط قتلى من بين صفوفهم.



وقال الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك الأسبوع الماضي إن 1700 من مقاتليهم لقوا حتفهم. وأعلنت روسيا في أواخر مارس مقتل 1351 فردا من قواتها.



وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منتصف أبريل عن مقتل ما يصل إلى 3000 من جنوده.



وأكدت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 3800 مدني في الحرب الدائرة منذ نهاية فبراير الماضي.