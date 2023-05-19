ركاب الباخرة السياحية Vaiking Mars يزورون أماكن ترفيهية وسياحية ببورسعيد

زار ركاب الباخرة السياحية (Vaiking Mars) عددًا من الأماكن الترفيهية والسياحية بمحافظة بورسعيد، كما حرصوا على التجول في شوارع المدينة من خلال ركوب الحنطور، وسط ترحيب من أبناء المحافظة بالضيوف الأجانب.

وقام الوفد السياحي المكون من 917 راكبا و455 طاقم السفينة، بزيارة المتحف الحربي، وساحة مصر، وحديقة المسلة، معربين عن سعادتهم بما لمسوه من حضارة وتطور على أرض الباسلة.

وكان ميناء بورسعيد السياحي وصلت إليه السفينة السياحية (Vaiking Mars) القادمة من ميناء شرم الشيخ ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية، وسوف يتم تنظيم رحلات سريعة للركاب لمدينة القاهرة؛ لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف المختلفة، وسوف تغادر السفينة الميناء بعد عودة السياح من جولتهم بمدينة القاهرة.