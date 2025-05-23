نتفلكس تعلن الموعد النهائي لعرض لعبة الحبار 3 في الشرق الأوسط

أعلنت شركة نتفلكس بشكل رسمي ونهائي، الموعد الأخير لعرض الجزء الثالث من المسلسل الكوري الجنوبي "لعبة الحبار".

وقررت الشركة بدء عرض المسلسل بتاريخ 27 يونيو المقبل في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في بيان جاء فيه: "حان وقت اللعب للمرة الأخيرة".

وتدور قصة الجزء الثالث حول عودة "جي هون" ليواجه اللعبة المميتة مرة أخرى بعد خسارة صديقه المقرب "جونغ باي" وفشل تمرد سابق ضد منظمي اللعبة، ويجد نفسه في وضع يائس، يقوده للبحث عن طريقة لوقف اللعبة نهائيًا.

وعرض الجزء الثاني من "لعبة الحبار" أواخر ديسمبر الماضي، وتكون من 8 حلقات، وانقسمت الآراء حوله بين مؤيد ومعارض، فبينما أحبه الجمهور وأثنى عليه كثيرا، لكن النقاد في أنحاء متفرقة من العالم انتقدوه وكان هناك شبه إجماع على أن الجزء الثاني مجرد تمهيد للجزء الثالث، وأنه انطوى على كثير من الحشو والمط والتطويل غير المبرر.