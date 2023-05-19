 رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا في قمة مجموعة السبع - بوابة الشروق
الجمعة 19 مايو 2023 2:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا في قمة مجموعة السبع

أورزولا فون دير لاين
أورزولا فون دير لاين
هيروشيما (اليابان) (د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 مايو 2023 - 2:21 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مايو 2023 - 2:21 م

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا في قمة دول مجموعة السبع في اليابان.

وقالت أمام زعماء المجموعة "نحتاج لأن نعطي لأوكرانيا الأدوات الآن للدفاع عن نفسها بشكل ناجح ،واستعادة السيادة الكاملة ووحدة أراضيها".

وأضافت "يتعين أن نقدم لأوكرانيا الدعم العسكري والمالي الضروري. يتعين القيام بذلك مهما استغرق الأمر من وقت".

وألقت فون دير لاين الضوء على التهرب من العقوبات الغربية على روسيا.

وحذرت من أنه يتم إرسال المعالجات الدقيقة والرقائق وأجهزة الاستشعار إلى روسيا، و"ينتهي بها الأمر في أسلحة، يتم استخدامها ضد أوكرانيا في ساحة القتال".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك