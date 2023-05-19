رئيس زيمبابوي يصدر عفوا عن آلاف السجناء قبل الانتخاب

أصدر رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، عفوا رئاسيا عن آلاف السجناء قبل أسابيع قليلة من الانتخابات في الدولة الواقعة في الجنوب الإفريقي.

وقال زيامبي زيامبي، وزير العدل في زيمبابوي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عملية إطلاق سراح 4270 نزيلا من 55 سجنا بدأت يوم الجمعة ومن المتوقع أن تنتهي يوم الاثنين.

وقالت الحكومة إن الدولة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 16 مليون نسمة، ستجري انتخابات برلمانية ورئاسية في يوليو أو أغسطس، ولم يتم تحديد موعد بعد.

وكان قد تم توجيه الاتهام إلى الحزب الحاكم، وهو الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي - الجبهة الوطنية "زانو-بي إف" في الماضي، بتزوير الانتخابات وشراء الأصوات في الفترة التي سبقت الانتخابات من خلال تقديم معونات غذائية ووعود بتقديم خدمات عامة.

ومع ذلك، نفى الوزير زيامبي أن يكون للعفو أي علاقة بالانتخابات المقبلة. ووصف العفو بدلا من ذلك بأنه "مجرد إيماءة نبيلة من الرئيس".

ويسعى منانجاجوا لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.