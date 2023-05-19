في عالم اليوم سريع الخطى والمليء بالتوتر، أصبح القلق أمرًا شائعًا للعديد من الأفراد، خاصة الطلاب خلال فترة الامتحانات، وفي حين أن هناك العديد من العلاجات المتاحة، فإن اتباع نمط حياة صحي يتضمن نظامًا غذائيًا متوازنًا يمكن أن يساهم بشكل كبير في إدارة القلق.



موقع "هيلث شوتس" نشر مجموعة من المعلومات حول الأطعمة الفائقة للحد من القلق.



1. العنب البري



العنب البري ليس فقط لذيذًا ولكنه مليء أيضًا بمضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين، والتي ثبت أن لها تأثيرات في الحد من الإجهاد، حيث تساعد مضادات الأكسدة هذه في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وكلاهما مرتبط باضطرابات القلق، وأظهرت دراسة نشرت في مجلة "جورنال أوف نيوتريشن ساينس": أن مكملات التوت الأزرق تحسن المزاج وتقلل من أعراض الاكتئاب والقلق لدى الشباب.



2. سمك السلمون



الأسماك الدهنية مثل السلمون غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعمل على تحسين الإجهاد التأكسدي والسيطرة على القلق عن طريق تحسين وظائف المخ، ويعتبر الجوز وبذور الكتان أيضًا مصدرًا غنيًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية ويمكن إضافتها إلى النظام الغذائي لتقليل القلق.



3. الموز



اقترحت دراسة نشرت عام 2004 في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية أن مكملات المغنيسيوم قد تحسن الحالة المزاجية، حيث تحتوي الموزة الواحدة على 37 مل من الماغنيسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم، ويساعد الموز أيضا في الحفاظ على معدل ضربات قلب منخفض، مما يساعد في السيطرة على القلق والأرق وتقلب المزاج.



4. الكربوهيدرات المعقدة



من المعروف أن الكربوهيدرات في الدماغ تزيد من مستويات السيروتونين، والتي يشار إليها أحيانًا باسم "هرمون السعادة"، لذلك يجب التأكد من أن كل وجبة مهمة تحتوي على الشوفان أو القمح الكامل أو الشعير أو الحبوب الكاملة الأخرى.



5. ثمار الحمضيات



يمكن العثور على أعلى تركيزات فيتامين سي في ثمار الحمضيات، والتي تساعد أيضًا في إدارة الإجهاد، حيث ثبت أن فيتامين سي يقلل من الإجهاد العاطفي والجسدي، وذلك عن طريق خفض مستويات الكورتيزول، المعروف أيضًا باسم هرمون "القتال أو الهروب" عند التعرض للإجهاد.



6. الفول والبقوليات



أشارت مراجعة منهجية نُشرت في"نيوترنت" في عام 2017 إلى أن استهلاك البقوليات قد يكون له تأثير إيجابي على تقليل القلق وتحسين الحالة المزاجية، وذلك بسبب تركيبتها الغذائية، حيث يحتوي الحمص والعدس والفول والبقوليات الأخرى على مضادات الأكسدة وفيتامين B6 والماغنيسيوم.