محمد بركات: مباراة الأهلي والترجي فقيرة فنيا

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أكد الإعلامي محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق، على صعوبة مباراة الترجي، مؤكدًا أن كلا الفريقان قدما مباراة تكتيكية كبيرة.

وفرض الأهلي التعادل السبلي على نظيره الترجي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت في إطار ذهاب نهائي دوي أبطال إفريقيا على ملعب حمادي العقربي بـ رادس.

قال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "مباراة لا تحتوي على فنيات عالية، والمباراة لم يكن بها فرص حقيقية".

أضاف:" كلا الفريقان كان حريص على التمركز الدفاعي وعدم الاندفاع".

أتم: "الفوارق الفنية كبيرة بين الأهلي والترجي، وجميعها تصب في مصلحة الأهلي، والأهلي سيحسم اللقب في القاهرة".