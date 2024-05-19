محافظ بني سويف: الرئيس السيسي حول المحافظة لمدينة صناعية كبيرة وطاقة نور ‏

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية محافظة بني سويف في دعم الاقتصاد ‏المصري، لافتا أن القطاعات الأربعة التي حددتها الدولة «الزراعة والصناعة والسياحة ‏والاتصالات» ضمن رؤية مصر الاقتصادية؛ موجودة جميعًا داخل المحافظة. ‏

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «‏CBC‏» مساء ‏السبت، إلى اهتمام القيادة السياسية بالمحافظة ودعمها خلال المرحلة الماضية، قائلا: «محافظة ‏بني سويف كانت من الجواهر التي اهتمت بها القيادة السياسية.. وقدرت تحولها إلى طاقة نور ‏للاقتصاد المصري».‏

ونوه إلى تركيز زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى المحافظة ،السبت، على متابعة النشاط ‏الصناعي من خلال زيارة عدد من المصانع، معقبا:« بني سويف تحولت إلى مدينة صناعية كبيرة ‏إلى جانب كونها محافظة زراعية».‏

وأوضح أن المحافظة تضم في التوقيت الحالي 8 مناطق صناعية، مشيرًا إلى أن مصانع مجموعة ‏العربي تنتج 142 مليون منتج سنويًا.‏

ولفت إلى إعلان شركة العربي على هامش زيارة رئيس الوزراء عن توقيعها شراكة مع إحدى ‏الشركات الصينية؛ لإنشاء أول مولد كهرباء من نوعه في الشرق الأوسط في مصر داخل محافظة ‏بني سويف، موضحا أن المشروع سيوفر 500 فرصة عمل جديدة.‏