محافظ بني سويف: الرئيس السيسي حول المحافظة لمدينة صناعية كبيرة وطاقة نور ‏

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية محافظة بني سويف في دعم الاقتصاد المصري، لافتا أن القطاعات الأربعة التي حددتها الدولة «الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات» ضمن رؤية مصر الاقتصادية؛ موجودة جميعًا داخل المحافظة.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، إلى اهتمام القيادة السياسية بالمحافظة ودعمها خلال المرحلة الماضية، قائلا: «محافظة بني سويف كانت من الجواهر التي اهتمت بها القيادة السياسية.. وقدرت تحولها إلى طاقة نور للاقتصاد المصري».
ونوه إلى تركيز زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى المحافظة ،السبت، على متابعة النشاط الصناعي من خلال زيارة عدد من المصانع، معقبا:« بني سويف تحولت إلى مدينة صناعية كبيرة إلى جانب كونها محافظة زراعية».
وأوضح أن المحافظة تضم في التوقيت الحالي 8 مناطق صناعية، مشيرًا إلى أن مصانع مجموعة العربي تنتج 142 مليون منتج سنويًا.
ولفت إلى إعلان شركة العربي على هامش زيارة رئيس الوزراء عن توقيعها شراكة مع إحدى الشركات الصينية؛ لإنشاء أول مولد كهرباء من نوعه في الشرق الأوسط في مصر داخل محافظة بني سويف، موضحا أن المشروع سيوفر 500 فرصة عمل جديدة.