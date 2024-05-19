جهاد جريشة: مصطفى غربال لم يوفر الحماية للاعبي الأهلي أمام الترجي

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أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أن مصطفى غربال، حكم مباراة الأهلي والترجي لم يوفر الحماية الكافية للاعبي الأهلي في اللقاء، ومكانش فايق.

قال جهاد جريشة في برنامج «رقم 10» على «القناة الأولى»:" معايير التحكيم في مباراة الأهلي والترجي لم تكن موجودة بالنسبة لمصطفى غربال، على مستوى الأخطاء المرتكبة".

أضاف جريشة:" مصطفى غربال لم يوفر الحماية الكافية للاعبي الأهلي خلال مواجهة الترجي".

أوضح جريشة:" مصطفى غربال مكانش فايق.. ومستواه اختلف بعد كأس الأمم".

أشار:" جان جاك ندالا اختيار جيد للغاية لمباراة الإياب بين الأهلي والترجي".

أتم جريشه بالحديث عن حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان، قائلًا:" عيسى سي حكم مباراة الزمالك لديه خبرات وأتوقع سيؤدي مباراة كبيرة".

وانتهت مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي، في مواجهة شهدت الكثير من الجدل حول الأداء التحكيمي للجزائري مصطفى غربال.