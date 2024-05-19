عرضت شركة "إليكترا إنفستمنت هولدينغ" الإماراتية شراء 24.5% من أسهم "السويدي إليكتريك" المصرية، مقابل 1.05 دولار للسهم، بحسب بيان للهيئة العامة للرقابة المالية منشور على موقع البورصة اليوم.

وقالت الهية في بيانها المنشور على الموقع الإلكتروني للبورصة إن الشركة الإماراتية (المؤسسة وفقا لأحكام وقوانين سوق أبوظبي العالمي المالي) عرضت شراء حتى 531480580 سهما، تمثل 24.5% من أسهم السويدي، وذلك بحد أدنى 15%.

وأضافت الهيئة أنها تدرس حالياً العرض الذي تم إيداعه لديها اليوم.

وتمتلك عائلة السويدي نحو 68.1% من الأسهم المدرجة، بينما تتوزع النسبة الباقية على صناديق الاستثمار والمحافظ المالية وصغار المستثمرين ببورصة مصر.

وقفزت الأرباح المجمعة لـ"السويدي إليكتريك" العام الماضي 93.5%، على أساس سنوي، لتبلغ 11.137 مليار في 2023. بينما زادت الإيرادات المجمعة للشركة 65% لتفوق 152.1 مليار جنيه.