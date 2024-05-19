أول تعليق من الخطيب بعد تعادل الأهلي مع الترجي

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول في تونس، على صعوبة مباراة الإياب أمام الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا مع الترجي التونسي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب رادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث محمود الخطيب مع إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس عن تعادل الأهلي مع الترجي في مباراة الذهاب، حيث شدد على قوة الفريق التونسي خارج أرضه.

وقال محمود الخطيب لإيهاب فهمي: "سأقول لك شيئًا.. المباراة القادمة ستكون صعبة للغاية، فالترجي يجيد اللعب خارج أرضه".

ورد إيهاب فهمي على الخطيب قائلًا: "إن شاء الله ربنا هيكرمنا"، وهو ما دفع رئيس الأهلي لترديد دعاء "يارب" ثلاث مرات.

ويواجه الأهلي فريق الترجي مساء السبت القادم، على إستاد القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.