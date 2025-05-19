قتلى وجرحى بانفجار في جنوب غرب باكستان

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أفاد مسؤول باكستاني حكومي، اليوم الاثنين، بأن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من سوق بجنوب غرب باكستان مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وأوضح المسؤول الباكستاني عبد الله رضا أن الهجوم وقع مساء الأحد في مدينة قيلاه عبد الله بإقليم بلوشستان المتاخم لأفغانستان.

وأضاف أن الانفجار أسفر أيضا عن تضرر الحائط الخارجي لمبنى يأوي قوات شبه نظامية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

ودان شاهد ريند المتحدث باسم حكومة بلوشستان التفجير، وقال إنه تم فتح تحقيق في الواقعة.