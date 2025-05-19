هيئة محلفين أمريكية تدين زعيم عصابة سابق في هايتي بتهمة اختطاف مبشرين أمريكيين

أدانت هيئة محلفين أمريكية، زعيم سابق لعصابة قوية في هايتي بتهمة تدبير اختطاف 16 مواطنا أمريكيا عام 2021 واحتجازهم كرهائن لأكثر من شهرين.

وسيتم النطق بالحكم على جيرمين جولي، الذي قالت السلطات إنه قاد عصابة "ماوزو 400" في هايتي، في وقت لاحق من العام الجاري بعدما أدانته محكمة اتحادية في واشنطن يوم الجمعة.

وقد صدر حكم بحق جولي، الذي نفى تورطه مع العصابة، بالسجن لمدة 35 عاما العام الماضي بعد أن أقر بأنه مذنب في تهريب أسلحة وغسل أموال فدية حصل عليها بعد جرائم خطف جماعي.

واعتقلت الشرطة في هايتي جولي عام 2014، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2018. وقالت السلطات إنه استمر في إدارة عمليات العصابات من السجن، بما في ذلك اختطاف 16 أمريكيا في أكتوبر 2021، ومن بينهم خمسة أطفال، وكندي عمل مع وكالات مساعدات مسيحية في ولاية أوهايو.

وطلبت العصابة في البداية فدية مليون دولار لكل رهينة أو، بدلا من ذلك، إطلاق سراح جولي من السجن. وتم إطلاق سراح أول رهائن في نوفمبر 2021، مع دفع فدية قدرها 350 ألف دولار في نهاية المطاف لإطلاق سراح الأسرى المتبقين.

وقامت حكومة هايتي بتسليم جولى في عام 2022.