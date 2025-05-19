إف بي آي: المشتبه به في تفجير عيادة الخصوبة ترك كتابات مناهضة للإنجاب

قال مسؤولون أمريكيون يوم الأحد إن رجلا يبلغ من العمر 25 عاما، يعتقد مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) أنه مسؤول عن انفجار هز عيادة للخصوبة في جنوب كاليفورنيا، ترك خلفه كتابات مناهضة للإنجاب قبل تنفيذ هجوم وصفه المحققون بأنه "عمل إرهابي".

وحدد مكتب التحقيقات الاتحادي أن جاي إدوارد بارتكوس من مدينة توينتي ناين بالمز بولاية كاليفورنيا على أنه المشتبه به في تفجير سيارة مفخخة على ما يبدو يوم السبت، والذي ألحق أضرارا بالعيادة في مدينة بالم سبرينجز الراقية في الصحراء شرق لوس أنجليس.

ويعتقد المحققون أن بارتكوس توفي في الانفجار، الذي وصفه مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الاتحادي بأنه ربما يكون "أكبر مسرح تفجير شهدناه في جنوب كاليفورنيا". وعثر على جثة بالقرب من مركبة متفحمة خارج العيادة.

وقال أكيل ديفيس، مساعد المدير المسؤول المكتب الميداني التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي في لوس أنجليس، إن بارتكوس حاول بث الانفجار مباشرة عبر الإنترنت وترك خلفه كتابات تضمنت "أفكارا عدمية" لا تزال قيد الفحص لتحديد حالته الذهنية. ووصف المدعي العام الأمريكي بلال "بيل" عسيلي، كبير المدعين الاتحاديين في المنطقة، الكتابات بأنها "مناهضة للإنجاب".

ذكرت وكالة أسوشييتد برس ليلة السبت أن تلك الكتابات عبرت عن شعور بأن العالم لا ينبغي أن يسكنه البشر.

وقال ديفيس يوم الأحد: "كان هذا هجوما مستهدفا ضد منشأة التلقيح الاصطناعي. لا تخطئوا: نحن نتعامل مع هذا، كما قلت أمس، على أنه عمل إرهابي متعمد".

وأدى التفجير إلى إصابة أربعة أشخاص آخرين، على الرغم من أن ديفيس قال إن جميع الأجنة في المنشأة قد تم إنقاذها.

وأضاف ديفيس: "الخير انتصر، والشر خسر".

ونفذت السلطات أمر تفتيش في توينتي ناين بالمز، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 28 ألف نسمة وتقع على بعد حوالي 80 كيلومترا شمال شرق بالم سبرينجز، كجزء من التحقيق.

ونشر المشتبه به كتابات على الإنترنت وحاول تصوير الانفجار، إلا أن السلطات قالت إن الفيديو لم يتم تحميله عبر الإنترنت، بحسب ما ذكره مسؤول، لم يُصرّح له بمناقشة تفاصيل الهجوم، لوكالة أسوشيتد برس بشرط عدم الكشف عن هويته.

ودمّر الانفجار عيادة "المراكز الأمريكية للإنجاب"، المؤلفة من طابق واحد، في منطقة بالم سبرينجز الراقية، رغم أن طبيبا قال لوكالة أسوشيتد برس إن الطاقم الطبي كان بأمان.

وقال الدكتور ماهر عبد الله، الذي يدير العيادة، في مقابلة هاتفية مع الوكالة: "نشكر الله أن اليوم صادف أن لا يكون لدينا مرضى".



