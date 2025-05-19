رئيس الحكومة السودانية الجديد يتعهد بإعلان ذمته المالية كاملة قبل أداء القسم

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أعلن رئيس الوزراء السوداني الجديد، كامل إدريس، اليوم الاثنين، "اعتزامه العمل في منصبه دون أي مخصصات مالية أو سكن من الدولة".

وتعهد إدريس "بإعلان ذمته المالية كاملة قبل أداء القسم الدستوري"، مؤكدا أن "هذا النهج سيشمل كذلك كافة أعضاء طاقمه الوزاري المرتقب"، وفقا لوسائل إعلام سودانية.

وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق اليوم، مرسوما دستوريا يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس، رئيسا لمجلس الوزراء.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن البرهان قد وجّه مجلس الوزراء والجهات المختصة في الدولة، بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.

كما أصدر البرهان مرسوما بتعيين سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء في مجلس السيادة السوداني.