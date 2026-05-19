كشفت بيانات حكومية ألمانية اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الثلاثاء، ارتفاعا حادا في وتيرة الهجمات التي استهدفت أعضاء وممثلي الأحزاب السياسية في ألمانيا خلال عام 202.

وتصدر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف قائمة الأحزاب الأكثر تعرضا للاستهداف.

ووفقا للأرقام المسجلة، بلغ عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية ضد ممثلي أو أعضاء الأحزاب على مستوى البلاد العام الماضي، 5140 جريمة، مقارنة بـ 3690 جريمة في عام 2024 و 2790 جريمة في عام 2023.

ويتربع حزب "البديل من أجل ألمانيا" على رأس القائمة بـ 1852 حالة، وهي الأعلى بين جميع الأحزاب. وعزا تقرير الشرطة معظم هذه الهجمات إلى مشتبه بهم ينتمون للطيف السياسي اليساري.

أما حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فقد سجلت الشرطة 1171 جريمة استهدفت ممثليه في عام 2025، مقارنة بحوالي 420 جريمة فقط في العام السابق، وهي قفزة حادة تعكس تصاعد الاستهداف ضد حزب المستشار فريدريش ميرتس.

كما تعرض أعضاء شقيقه الأصغر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" في بافاريا لـ 168 هجوما فقط.

وبلغت حالات استهداف الأعضاء والساسة من حزب الخضر 1005 حالات، وهو رقم أقل قليلاً من العامين السابقين اللذين كان فيهما حزب الخضر آنذاك "جزءًا من الائتلاف الحكومي الفيدرالي"، وكان الأكثر تضررًا بين الأحزاب الألمانية.

وأشارت بيانات الحكومة الألمانية إلى تسجيل 193 جريمة عنيفة ضد ممثلي الأحزاب في عام 2025. ومن بين هذه الجرائم العنيفة، استهدفت 121 حالة أعضاء حزب "البديل من أجل ألمانيا". أما الجرائم المرتبطة بالخطاب "مثل التحريض والتشهير والسب" فقد بلغ مجموعها 1289 حالة.