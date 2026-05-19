قدّمت الدكتورة هند الشيخ، مدير عام بهيئة الخدمات البيطرية، بعض النصائح الهامة حول الأضاحي وكيفية اختيارها.

ولفتت خلال تصريحات على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»،مساء الإثنين، إلى تفضيلها لشراء الأضاحي قبل عيد الأضحى بفترة _إذا توفرت الإمكانية_، وتحسين جودة الأعلاف التي تستهلكها، معلقة: «نوع المأكولات بتغيير في طعم اللحمة».

وأوضحت آلية اختيار الأضحية المناسبة، لذبحها مباشرة بالعيد، ومنها ألا تكون معزولة عن القطيع.

وأشارت إلى أن الأضاحي تُصنف كحيوانات مجترة، وأن تناولها للطعام باستمرار يعني سلامتها، معلقة: «لو لقيته بيحرك فمه والأكل موجود بداخله معناه إن الجهاز الهضمي سليم».

ونصحت بالاقتراب من الأضحية وفحصها، من خلال النظر بعيونها والتي يجب أن تكون براقة، وتبدي استجابة لأي حركة أمامها، مشددة على ضرورة عدم وجود إفرازات أنفية أو شرجية، وغيرها.

وتابعت أن فم الأضاحي يجب أن يخلو من التقرحات، وأن تكون الأضحية مكتنزة اللحوم بالظهر، مضيفة أن الخراف والأغنام يجب أن يخلو صوفها من التقرحات وعلامات الأذى، وغيرها

وشددت على أن الأضحية يجب ألا تكون عوراء ولا عرجاء، مؤكدة: «لازم بختار من أحسن الحاجة اللي بأخذها».

ونوّهت إلى وجود محددات سنية للأضاحي، والتي تكون من« بهيمة الأنعام»، وهي 6 أشهر للضأن، عامان فأكثر للأبقار والجاموس، 5 أعوام فأكثر للإبل.

