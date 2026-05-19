مورينيو يحدد طاقمه المساعد استعدادًا لقيادة ريال مدريد الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية عن الطاقم المساعد الذي سيصطحبه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عند توليه قيادة ريال مدريد الإسباني، خلفًا لألفارو أربيلوا بعد نهاية الموسم الحالي.

وحسب صحيفة «آس» الإسبانية، سيضم الجهاز المساعد لمورينيو كلًا من جواو ترالهاو وبيدرو ماتشادو، اللذين عمل معهما سابقًا في بورتو، إلى جانب روبرتو ميريلا، محلل الأداء الذي سبق أن تعاون مع مورينيو في روما وبنفيكا البرتغالي.

ومن المقرر أن يعلن ريال مدريد رسميًا عن تولي مورينيو القيادة الفنية للفريق بعد انتهاء الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو، المقررة مساء السبت القادم في الجولة الثامنة والثلاثين.