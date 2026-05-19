أبو العينين للاعبي سيراميكا: لا أنتظر منكم سوى الفوز على الزمالك

عقد محمد أبو العينين، رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في الدوري الممتاز، شدد خلالها على أهمية تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وقال أبو العينين للاعبين: “لا أنتظر منكم غير تحقيق الفوز في لقاء الزمالك، أعلم أنكم جميعًا تلعبون بشرف ونزاهة وفق مبادئ سيراميكا كليوباترا، وأقدّر جهودكم الكبيرة بقيادة الجهاز الفني وعلى رأسه علي ماهر”.

وأضاف: “نلعب لأنفسنا ولأسم مؤسستنا فقط، نحترم الجميع، لكن السعي نحو الفوز يعكس احترامنا لذواتنا ولروح المنافسة الشريفة، بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى”.

وتابع رئيس النادي: “عليكم إثبات جدارتكم بالمركز الرابع في جدول الدوري من خلال تقديم أداء يليق باسم سيراميكا كليوباترا وقيمة لاعبيه”.

واختتم حديثه قائلاً: “قدمتم أداءً مميزًا طوال الموسم، وكنتم على قدر المسؤولية أمام الكبار، وتعادلتم مع الأهلي وبيراميدز وكنتم السباقين في التسجيل، وأنتظر منكم نفس الروح أمام الزمالك، والسعي لتحقيق الفوز كما فعلتم من قبل في دور الـ16 بكأس مصر”.