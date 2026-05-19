الكونغو الديمقراطية تدعو مشجعها الشهير للمشاركة في كأس العالم 2026

في لفتة استثنائية، قرر اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم ضم المشجع الشهير المعروف باسم "لومومبا" إلى البعثة الرسمية المشاركة في كأس العالم 2026.

وكان المشجع "كوكا مبولادينجا" قد نال إعجاب الجميع خلال كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، بعدما دعم الفريق بطريقة فريدة، بالوقوف لمدة 90 دقيقة دون حراك، محاكيًا أسلوب الزعيم الكونغولي الراحل باتريس لومومبا.

وبناءً على طلب لاعبي منتخب الكونغو الديمقراطية، وافق رئيس الاتحاد الكونغولي "فيليكس تشيسيكيدي" رسميًا على انضمام المشجع إلى البعثة ومنحه كافة الصلاحيات للحضور رفقة الفريق.

ووفقًا لمصادر صحفية، سيتم التكفل بكافة نفقات "كوكا مبولادينجا"، بما في ذلك تذاكر السفر والإقامة والطعام، فضلاً عن تذاكر حضور مباريات منتخب الكونغو الديمقراطية خلال البطولة التي ستستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

يُذكر أن قرعة كأس العالم 2026 أوقعت منتخب الكونغو الديمقراطية في المجموعة الـ11، التي تضم أيضًا منتخبات البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان.

ومن المُقرر أن يخوض منتخب الكونغو مبارياته في المونديال أمام البرتغال يوم 17 يونيو، قبل أن يواجه كولومبيا يوم 23 يونيو، على أن تختتم كتيبة المدرب سيباستيان ديسابر مشوارها في الدور الأول للبطولة بملاقاة أوزبكستان يوم 27 من الشهر نفسه.