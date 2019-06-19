رئيس مجلس النواب الليبي: موقف مصر واضح وصريح بشأن دعم القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب

علق رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على لقائه مؤخرًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «أي لقاء مع الرئيس السيسي هو مهم خاصة وأنه جاء على أرض الكنانة مصر».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء أمس الثلاثاء: «اللقاء كان بناء على دعوة من فخامة الرئيس المهتم بالشأن الليبي، والتقينا في ذلك اليوم حتى يطمئن على ما يجري في ليبيا».

وأوضح أن الرئيس السيسي أكد أنه داعم للشرعية المنتخبة المتمثلة في مجلس النواب الليبي، احترامًا لإرادة الشعب الليبي، مشيرًا إلى إعلانه دعم القوات المسلحة التي تحارب الإرهابيين في طرابلس، وفقًا لقوله.

وتابع: «فخامة الرئيس أكد على موقف مصر الواضح والصريح منذ البداية، أنه داعم للشرعية، وداعم للقوات المسلحة حتى تطرد الإرهابيين الذين يخطفون العاصمة».